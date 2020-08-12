شكرا لقرائتكم خبر عن بيومي فؤاد عن رمضان صبحي: «مبتقفش على حد.. مع ألف سلامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك الفنان بيومي فؤاد في الاحتفالية الخاصة بافتتاح استاد النادي الأهلي «السلام سابقا»، وكان المعلق الصوتي للمبارة الاحتفالية.

وخلال تعليقه على المباراة التي جمعت نجوم النادي الأهلي السابقين، تطرق بيومي لخبر رحيل اللاعب رمضان صبحي عن النادي الأهلي وتوقيعه لنادي بيراميدز.

قال بيومي: «رمضان صبحي مش معانا، رمضان صبحي يا جماعة في نادي بيراميدز، ألف مبروك يا رمضان وربنا يوفقك، وبجد يا ابني والله العظيم ربنا يوفقك».

تابع: «عاوز أقولك وأقول لكل الأهلاوية وجمهور الأهلي محدش يزعل ومحدش يخاف مبتقفش على حد، كانت وقفت حد ينسى عصام الحضري».

أكمل: «عاوز أقول أن بعد كل المفاوضات وبقالنا شهور وأيام مع النادي الإنجليزي مشي في دقيقة، عاوز أمشي مع ألف سلامة، ودي للكل مع ألف مليون سلامة مبتقفش على حد».

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