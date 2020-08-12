شكرا لقرائتكم خبر عن أليكسيس سانشيز يورط فريقه قبل لقاء شاختار في نصف نهائي الدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وقع فريق إنتر ميلان في ورطة فينة خلال لقاء شاختار دونيتسك، الذي سيقام الاثنين المقبل في إطار نصف نهائي الدوري الأوروبي بعدما تأكد غياب نجم الفريق الإيطالي أليكسيس سانشيز عن اللقاء للإصابة.

وقال إنتر في بيان رسمي «خضع أليكسيس سانشيز، لاختبارات طبية بعد ظهر اليوم في دويسبورج، بعد تعرضه لإصابة خلال مباراة باير ليفركوزن».

وأضاف «كشفت الفحوصات عن معاناة سانشيز من شد عضلي في أوتار الفخذ الأيمن، ستتم إعادة تقييم اللاعب التشيلي مرة أخرى خلال الأيام المقبلة وهناك فرصة ضئيلة لوجوده في المباراة النهائية حال صعود الإنتر للنهائي.