شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يهاجم برشلونة ويصيب توديبو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن جان كلير توديبو لاعب نادي برشلونة الإسباني، عن إصابته بفيروس كورونا. وكتب توديبو تغريدة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أهلا بالجميع، أود إعلامكم أنه تم تشخيصي بأنني مصاب بفيروس كورونا».

وأضاف: «أنا أشعر بأنني بخير، أنا الآن أجلس في المنزل تبعاً لبروتوكول وزارة الصحة». واختتم لاعب برشلونة: «أود أن أعود إلى التدريبات، ولكن الآن وقت البقاء في المنزل، حتى ينتهي هذا الفيروس».