شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو مدريد يفقد عنصرًا أساسيًا قبل موقعة لايبزيج الألماني في «شامبيونزليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

شدد هيكتور هيريرا، لاعب أتلتيكو مدريد، على ضرورة جاهزية فريقه خلال مباراته أمام لايبزيج الألماني، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وقال هيريرا في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: «حالة الفريق جيدة، هناك هدوء وتركيز في مباراة الغد، اللاعبون لديهم الطموح وتقديم كل ما لديهم داخل الملعب».

أضاف: «المباراة ستكون صعبة وذات كثافة عالية. نعرف طريقة لعب لايبزيج، علينا الاستعداد وأن نكون جاهزين بنسبة 100% لتقديم كل ما نملكه داخل الملعب».وحول إقامة المباراة دون جماهير، علق «الجماهير جزء مهم من المجموعة، وبالفعل نفتقدهم كثيرا، هم يمنحونا حافزا إضافيا، في أكثر الأوقات احتياجا لهم، نجدهم في الموعد يشجعونا دائما، نفتقد جماهيرنا، لكن عليهم أن يكونوا في حالة إيجابية بالمنازل، وبالطبع كل هذه المشاعر ستصل إلينا».