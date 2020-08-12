شكرا لقرائتكم خبر عن ماتويدي يخلع قميص يوفنتوس الإيطالي بعد 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، عن رحيل لاعب خط وسطه الفرنسي، بليز ماتويدي. وقال بيان النادي الإيطالي، إن بعض قضاء ماتويدي 3 أعوام في صفوف الفريق، قرر اللاعب الفرنسي الرحيل عن الفريق بعد إنهاء العقد بالتراضي بين الطرفين.

وانتقل ماتويدي إلى يوفنتوس قادماً من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في عام 2017. وفاز ماتويدي 5 بطولات مع الفريق الإيطالي، منها 3 بطولات دوري إيطالي، وبطولة كأس إيطاليا وبطولة كأس سوبر إيطاليا.

ووجه يوفنتوس الشكر لماتويدي على ما قدمه للنادي خلال الثلاث سنوات الماضية، متمنياً له التوفيق في مستقبله. جدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية الإيطالية، أشارت إلى أن ماتويدي سينضم إلى فريق إنتر ميامي الأمريكي الذي يملكه النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام.