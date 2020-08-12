شكرا لقرائتكم خبر عن كيكي سيتين يرواغ بايرن ميونيخ بورقة ديمبلي قبل «معركة الجمعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف تقرير صحفي إسباني، سبب اختيار كيكي سيتين، مدرب برشلونة، عثمان ديمبلي ضمن قائمة الفريق المغادرة إلى البرتغال. ووفقا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن ديمبلي لم يحصل على التصريح الطبي بعد للمشاركة في المباريات عقب العودة من الإصابة.

وأشارت إلى أن اللاعب الفرنسي لن يستطيع التواجد أمام بايرن ميونخ، الجمعة المقبل، في الدور ربع النهائي. وأوضحت أن سيتين يراهن على اجتياز برشلونة الدور التالي، ثم يستطيع بعد ذلك الاستعانة بخدمات ديمبلي في نصف النهائي والنهائي. وكان ديمبلي غاب عن الملاعب لمدة 6 أشهر بعد خضوعه لجراحة ناجحة بمدينة توركو الفنلندية لعلاج قطع في وتر بالعضلة الخلفية للفخذ الأيمن.