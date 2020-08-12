شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يطلق ضربة بداية مباراة قدامى الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أطلق الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، ضربة البداية في المباراة الاحتفالية، التي يحتضنها استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام، والتي تشهد مشاركة العديد من قدامى النادي على مر العصور.

وأعلن مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اليوم، افتتاح استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام، وسط حضور عدد من كبار الشخصيات ورموز النادي القدامى.