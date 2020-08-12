شكرا لقرائتكم خبر عن زاهي حواس: «الزملكاوية بنوا الهرم الأكبر.. ولقيت بردية مكتوب فيها الأهلي نادي القرن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وجه زاهي حواس، وزير الدولة لشئون الآثار الأسبق، الشكر إلى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومجلس الإدارة، على دعوته لحضور احتفالية افتتاح استاد الأهلي الجديد.

وقال زاهى حواس خلال كلمته بافتتاح استاد «الأهلي WE السلام»، إن النادى الأهلى مفخرة وصانع السعادة والفرحة فى مصر مشيرا الى أن استاد الأهلى روعة ومشرف لكل المصريين.

وداعب حواس الحضور بقوله :«قلت قبل كده تم اكتشاف بردية مكتوب فيها الفراعنة أهلاوية، ومؤخرا من شهر لقيت بردية تانية مكتوب فيها الأهلى نادى القرن الإفريقى، وعشان الزملكاوية ميزعلوش فبقول أن هما اللى بنوا الهرم الأكبر عشان نبقى متساويين وكلنا واحد».

وأضاف حواس: «كنت ألقى محاضرة فى إسبانيا بحضور 1000 شخص، وتزامن ذلك مع إقامة إحدى مباريات الفريق، وكنت فى قمة التوتر بسبب إقامة مباراة الأهلى فى وقت المحاضرة، وطلبت من أحد الأشخاص أن يخبرنى فى حالة تسجيل الأهلى هدفًا، وهو ما حدث بالفعل، وعندما سجل الأهلى الهدف أوقفت المحاضرة وأخبرت الإسبان عن عشقى الشديد للنادى، وتصادف ذلك مع حضور نائب رئيس نادى ريال مدريد الإسبانى».