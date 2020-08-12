شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب للمتجاوزين في حق الأهلي: «اشتغلوا عشان تنجحوا مش لإفشال الآخرين» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اختتم الكابتن محمود الخطيب كلمته في افتتاح استاد الاهلي الجديد، منفعلًا، ووجهة كلمته لأشخاص تجاوزا في حق النادي الأهلي مؤخرًا.

وقال رئيس الأهلي: «إحنا النادي الأهلي مش ممكن يرد، إحنا قيمة كبيرة جدًا، ما ننزلش أبدًأ لهذا المستوى من التدني، ولكن ده مش معناه ان الأهلي هيسيب حقوقه».

وتابع: «بقول لهؤلاء الأشخاص اهتموا بنفسكم وملكمش دخل بالاهلي عشان تنجحوا، اشتغلوا لنجاحكم وليس لإفشال الآخرين، أمر عجيب لا يستقيم ولن يستمر، النادي الأهلي راقي بأخلاقه ومبادئه وقيمه ولن ينزل لهذا المستوى».

وأوضح رئيس الأهلي أنه سيتحدث قريبا بشكل تفصيلي عن المتجاوزين ضد الأهلي، داعيا الجماهير واللاعبين للافتخار بالنادي الأهلي، وذلك لما حدث خلال العامين ونصف الماضيين.

وأشار الخطيب: «نعيش أياما سعيدة، من أسبوعين كان افتتاح تطوير قناة الأهلي، شيء مبهر يليق بالنادي وجماهيره وأعضائه، واليوم افتتاح جديد لاستاد النادي الأهلي، الحلم الذي كنا بنحلم به، اليوم في المرحلة الأولى والبداية، الأهلي سيكون معظم مبارياته على هذا الملعب وسيوفر كثيرا من الاستقرار الفني للفريق.

وأوضح: «ليس معنى ذلك أن ننسى حلمنا الكبير، نعمل على ذلك ولن نتحدث كثيرًا.. وسيتحقق حلم الاستاد قريباً إن شاء الله».

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وقدم الخطيب الشكر للراحل محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، ووزير الرياضة أشرف صبحي، واصفا إياه بـ«النحلة التي لا تهدأ.. ويدعم الجميع».