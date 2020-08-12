شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب: سعيد باستاد الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
عبر الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، عن سعادته بافتتاح استاد الأهلي بمدينة السلام، مساء اليوم، تمهيدًا لاستضافة مباريات الفريق الأول لكرة القدم محليًّا وإفريقيًّا، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إجراء العديد من التعديلات على الاستاد، في إطار اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين النادي الأهلي وشركة استادات القابضة.
وقال الكابتن الخطيب، في كلمته خلال حفل الافتتاح: «الحقيقة أنا سعيد إني موجود معاكم للمرة التانية في فترة قصيرة.. فمنذ أسبوعين كنا بنفتتح قناة الأهلي بعد التطوير.. واليوم بفضل الله سبحانه وتعالى، بنبدأ مشوار الحلم اللي بينتظره كل الأهلاوية، وده مجرد بداية، ولن تنسينا حلمنا الأكبر ببناء استاد الأهلي الذي يمتلكه النادي».
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