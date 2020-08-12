شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل مهدي بنعطية إلى الدحيل القطري يغرم يوفنتوس 40 ألف فرنك سويسري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وقع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عقوبة مالية على نادي يوفنتوس، بسبب صفقة انتقال مهدي بنعطية إلى الدحيل القطري. ووفقًا لموقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، فإنه تم تغريم يوفنتوس 40 ألف فرنك سويسري لخرقه قواعد الانتقالات في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بالإضافة لتغريم نادي الدحيل غرامة قدرها 20 ألف فرنك سويسري، لموافقته على إدراج هذا الشرط في عقد بنعطية.

وأشار إلى أن يوفنتوس وضع بندا في عقد بنعطية يمنع الدحيل من بيعه إلى أندية ميلان وإنتر ولاتسيو ونابولي وروما وباريس سان جيرمان حتى 30 يونيو 2021.