شكرا لقرائتكم خبر عن نسر الأهلي يحلق في سماء استاد النادي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تشهد احتفالية افتتاح استاد الأهلي، التي تبدأ مساء اليوم بمدينة السلام، وجود نسر طائر يحلق في سماء استاد النادي الجديد، وذلك ضمن فعاليات الحفل بحضور مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والعديد من قيادات الدولة والشخصيات البارزة ونجوم الأهلي القدامى.
ويعد استاد النادي الجديد أحد المشاريع المهمة سواء على المستوى الرياضي أو الجماهيري، التي حرص مجلس إدارة النادي على تنفيذها.
كما شهد محيط ملعب استاد الأهلي تعليق بنرات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وتعليق لافتة «نادي القرن.. أعظم نادي في الكون».
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