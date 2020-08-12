عقد لمدة 3 سنوات.. رمضان صبحي سيتقاضى 2 مليون دولار سنويا من بيراميدز

كشفت مصادر داخل نادي بيراميدز، تفاصيل راتب رمضان صبحي، لاعب الأهلي، المعار من فريق هيدرسفيلد الإنجليزي، الذي سيتقاضاه مع بيراميدز الذي اقترب بشدة من التوقيع له خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت المصادر إن "رمضان"، اتفق مع إدارة نادي بيراميدز على الحصول على مليوني دولار سنوياً، خلال تواجده مع الفريق السماوي، وأشارت إلى أن العقد سيكون لمدة ثلاث سنوات بداية من الموسم المقبل.

وكان رمضان صبحي معارا من فريق هيدرسفيلد الإنجليزي، إلى النادي الاهلي، وانتهت الإعارة في 30 يونيو الماضي، وفقا للعقد المبرم بين الأهلي والنادي الإنجليزي.

الأهلي: رمضان صبحي خارج حساباتنا

وكان الأهلي أصدر بيانا قبل قليل، قال فيه: "كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي عن الموقف النهائي للأهلي من شراء اللاعب رمضان صبحي والذي انتهت إعارته من نادي هدرسفيلد الأنجليزي في 30 يونيو الماضي".

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وقال البيان: "النادي بدأ سلسلة المفاوضات مع هدرسفيلد لشراء رمضان صبحي منذ أبريل الماضي بعد موافقته وإبداء رغبته في الاستمرار ضمن صفوف الأهلي في جلسة جمعته مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي مالم يتلقى اللاعب عرضًا أوروبيًا يحقق طموحاته".

واستغرقت المفاوضات مع النادي الإنجليزي في البداية بعض الوقت، نظرًا لعدم وضوح الرؤية بالنسبة لعودة النشاط الرياضي على مستوى العالم بسبب جائحة كورونا.. لكن في الفترة الماضية كثف النادي الأهلي مفاوضاته وقدم عرضًا ماليًا متدرجًا وصل إلى 2.5 مليون جنيه استرليني.. ولكن النادي الإنجليزي طلب رفع المبلغ إلى ثلاثة ملايين ومائتين وخمسين ألف جنيه استرليني.. ونظرًا لأن الأهلي متمسك باستمرار رمضان صبحي ضمن صفوفه وافق على المبلغ وأرسل موافقة مكتوبة إلى هدرسفيلد.. ثم تلقى الأهلي موافقة من النادي الإنجليزي على بيع رمضان صبحي نظير المبلغ المشار إليه.

وكان قد سبق هذه الخطوة جلسة جمعت أمير توفيق مدير التعاقدات مع اللاعب وتم الاتفاق على حقوقه المالية.. ولكن بعدما أبلغ الأهلي رمضان صبحي بالموافقة المكتوبة على شرائه من نادي هدرسفيلد.. طلب اللاعب بالتنسيق مع وكيل أعماله نادر شوقي إرجاء إتمام انتقاله للأهلي لمدة يومين، لأنه تلقى عروضا من أندية أخرى ويحتاج مهلة للتفكير.

وبناء على ذلك طلب النادي الأهلي من هدرسفيلد في مكاتبة رسمية استمرار موافقته التي أإرسلها للأهلي على بيع رمضان صبحي لمدة يومين إلى أن يحسم اللاعب موقفه.. لكن بالتواصل مع رمضان صبحي أمس من جانب أمير توفيق، طلب اللاعب وبرؤية مشتركة مع وكيل أعماله مهلة أخرى حتى السبت القادم للمزيد من الدراسة للعروض التي تلقاها.. وإزاء رغبة اللاعب الشديدة في العودة إلى الاحتراف الأوروبي لاسيما وأنه مملوكًا لنادي هدرسفيلد وليس للنادي الأهلي وحاجته للوقت لدراسته العروض التي تلقاها.