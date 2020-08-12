دوري أبطال أوروبا: لا أفضلية لأتلتيكو في نظام البطولة الجديد

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لشبونة: يعتقد مدرب لايبزيغ الالماني يوليان ناغلسمان أن النظام الذي سيستكمل فيه دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم بالإقصاء من مباراة واحدة على ارض حيادية، سيقلص من قيمة خبرة أتلتيكو مدريد الاسباني قبل مواجهتهما المرتقبة في الدور ربع النهائي الخميس.

وبلغ نادي لايبزيغ الذي تأسس عام 2009 الادوار الاقصائية من المسابقة القارية الاهم للمرة الاولى في تاريخه.

في المقابل، يملك نادي العاصمة الاسبانية خبرة اوروبية اكبر، إذ بلغ نهائي دوري الابطال مرتين عامي 2014 و2016 خسرهما امام جاره ريال مدريد، فيما توج بطلا للدوري الاوروبي "يوروبا" ليغ مرتين بقيادة مدربه الارجنتيني دييغو سيميوني عامي 2012 و2018.

الا ان النظام الذي فرضه تفشي فيروس كورونا المستجد هذا العام على البطولة بالخروج المباشر بدلا من مبارتي اياب وذهاب في ملعبي الفريقين، قد يخلط المعادلة.

وقال ناغلمسان عشية اللقاء "ندرك أن لديهم خبرة واسعة في مواجهة من مبارتين، ولكن أي شيء قد يحدث في مباراة واحدة".

وتابع الالماني البالغ 33 عاما "سنُرمى في المجهول بسبب هذا الوضع، لذا الخبرة لا تلعب عاملا كبيرا كما لو كان كنا في الحالة الطبيعية".

وسيفتقد ناغلمسان لمهاجمه الفتاك تيمو فيرنر الذي سجل 34 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم بما فيها اربع في دوري الابطال، قبل ان ينتقل الى تشلسي الانكليزي في يونيو الفائت.

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إصابة طفيفة

وسيعول الفريق على الدنماركي يوسف بولسن والتشيكي باتريك شيك الذي يعاني من اصابة طفيفة، الا ان المدرب لم يكشف عن اوراقه قائلا "لا نملك فيرنر ولن أقول من سيبدأ أساسيا".

وتابع "ولكن لدينا لاعبون لم يلعبوا عندما كان فيرنر هنا سيحصلون على فرصهم الآن".

وسبق للايبزيغ ان فاز في لشبونة هذا الموسم بعد أن تفوق على بنفيكا البرتغالي 2-1 في دور المجموعات، وأقر ناغلسمان ممازحا إنه نادم لأنه لم يرتد الزي ذاته كفأل خير.

وقال المدرب الذي وصل الى لايبزيغ مطلع الموسم الحالي قادما من هوفنهايم "ليس لدي الزي ذاته الذي ارتديته عندما لعبنا ضد بنفيكا في لشبونة، ولكنني جلبت الكثر من الملابس معي".

وضمن لايبزيغ مشاركته في دوري الابطال الموسم القبل بعد أن حل ثالثا في البوندسليغا.

يذكر ان ناغلمسان دخل تاريخ كرة القدم في 2016 عندما اصبح بعمر الثامنة والعشرين مع هوفنهايم اصغر مدرب في البطولات الاوروبية الخمس الكبرى.