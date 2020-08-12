شكرا لقرائتكم خبر عن أوميد أوكري يشارك مع أسوان في تدريبات الكرة لأول مرة بعد الصليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المهاجم الأثيوبي أوميد أوكري لاعب نادي أسوان، لأول مرة في تدريبات الكرة على هامش المراتن المسائي لأبناء الجنوب، حيث اختتم أسوان تدريباتة اليوم بالمركز الأوليمبي، استعداداً لمواجهة نادي مصر عصرغد الخميس بملعب اتحاد الشرطة بالعباسية ضمن مباريات الجولة 19 للدورى الممتاز وشهد المران حماسا من جانب اللاعبين لدخول قائمة المباراة فى ظل حرص الجهاز الفنى على تحفيز اللاعبين لتعويض خسارة ثلاث نقاط بعد الهزيمة أمام مصر المقاصة فى المباراة السابقة بهدفين مقابل هدف.

ويفتقد أسوان جهود مهاجمة فادى فريد للإصابة المباراة الماضية وقائده هيثم الفيل والمهاجم الأثيوبى أوميد أوكرى الذى يجرى تأهيل ما بعد إصابة الرباط الصليبى، والتي كان قد تعرض لها خلال مشاركته مع الفريق في الدور الأول.

وأخطرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة محمد سلطان، نادى أسوان بسلبية المسحة التى خضع لها لاعبو الفريق أمس، الثلاثاء، بعدد 34 لاعباً وجهاز فنى، فى إطار استعدادات أبناء الجنوب لمواجهة نادى مصر بالجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدورى العام، وكانت المسحات السابقة قد أظهرت إيجابية حالتين فى أسوان وتم عزلهما بمعرفة طبيب الفريق الدكتور محمد عبد الغفار.

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