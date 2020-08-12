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شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير يطالب جمهوره بالدعاء لشقيقه بعد خضوعه لسلسة عمليات.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النجم سعد سمير، لاعب النادي الأهلي، جمهوره ومتابعيه بالدعاء لشقيقه الذي يخوض رحلة علاج شاقة مع ورم في المخ منذ سنوات عديدة، ونشر سمير صور تجمعه مع شقيقه عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام.
وكتب سمير " دايما في تحديات الواحد بيمر بيها وصعوبات لكن أصعب ابتلاء غالبا بيكون في الصحة، ربنا ما يوريه لحد، 2015 اكتشفنا ورم في المخ وصدمنا جميعاً واتحركنا في كل الاتجاهات وربنا كرمنا وعدينا منها على خير، دائماً بشوف اخويا راضي وصابر بقضاء ربنا، مرت الأيام وأبتدئ يتحسن".
وأضاف نجم النادي الأهلي قائلاً "وبعدها بـ 4 سنين، اكتشفنا تعب تاني وورم تانى في المخ وكانت العملية اصعب والوضع خطر جدا وكان لازم نعمل عملية رغم صعوبتها ومفيش قدامنا غير ربنا سبحانه وتعالى يعدينا من الأزمة وربنا كرمنا وعدت على خير وأبتدئ مصطفي اخويا يتحرك ويفوق شوية وهو لسه 25 سنة، ساعتها قالنا الدكتور احتمال نحتاج عملية ثالثة علشان نقدر نعدي المرحلة الصعبة دي ونكون بخير، لكن في كل الظروف دي والتعب وواحد دماغه بتتفتح 3 مرات وهو لسه في عز شبابه ألا انه صابر وقانع بقضاء الله وابتسامته مش بتفرقه وهو داخل العملية واحنا قلبنا مقبوض وهو خارج منها ودائماً بتعلم منه من عزيمته واصراره ورضاه وصبره وخصوصاً ان هو سندي وظهري سواء هو او بقيت اخواتي هم الكنز الحقيقي في هذه الدنيا، ده قضاء ربنا الذي يحمد على كل شيء اللهم احفظ اخي واشفه بفضلك وكرمك وبارك لي فيه
ويؤدى سعد سمير فى الفترة الحالية جلسات علاج طبيعى وتدريبات فى الجيم، ويحرص خالد محمود، طبيب الفريق على متابعة البرنامج التأهيلى الخاص بسعد سمير والاطمئنان على حالته، وكان سعد سمير قد أجرى جراحة فى وتر أكيليس، بعد تعرضه لإصابة مع الفريق، ويخضع لبرنامج علاجى وتأهيلى لتجهيزه للمرحلة المقبلة.
وأعرب سعد سمير عن سعادته بتمديد تعاقده مع النادى لمدة 3 سنوات، مؤكدًا أن قراره لم يستغرق وقتًا طويلًا، كعادته فى كل مرة يقوم خلالها بتمديد أو تجديد تعاقده مع النادي، وقال فى تصريحات للموقع الرسمى لناديه، "أتشرف بالوجود داخل النادى الأهلي، هذا الكيان الكبير الذى قدم لنا الكثير، وبصفتى لاعبًا فى الفريق الأول منذ 11 سنة لم تستغرق عملية تمديد العقد أى وقت على الإطلاق، بالعكس جرت الأمور بشكل سريع جدا، خاصة أن الاستمرار داخل الأهلى شرف كبير".
وأضاف سعد سمير :،عليك أن تكون مؤمنًا بقيمة المكان الذى توجد فيه، وهو ما أشعر به بالطبع بسبب الارتباط الوثيق بينى وبين الأهلى وجماهيره، وهذه ليست مجرد شعارات، ولكنها واقع نتعامل معه، خاصة أننا نوجد داخل كيان عظيم يدرك الجميع قيمته وشعبيته وتاريخه".
وتابع سعد سمير، "الاستمرار داخل الأهلى والارتباط به شرف كبير، وبالنسبة لى أتمنى استكمال مسيرتى الكروية كاملة داخل القلعة الحمراء من أجل تحقيق المزيد من البطولات المحلية والقارية، التى تسعد جماهير الأهلى الوفية التى تبقى خير داعم لنا دائمًا فى كل المناسبات".
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