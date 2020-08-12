شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير يطالب جمهوره بالدعاء لشقيقه بعد خضوعه لسلسة عمليات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النجم سعد سمير، لاعب النادي الأهلي، جمهوره ومتابعيه بالدعاء لشقيقه الذي يخوض رحلة علاج شاقة مع ورم في المخ منذ سنوات عديدة، ونشر سمير صور تجمعه مع شقيقه عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام.

وكتب سمير " دايما في تحديات الواحد بيمر بيها وصعوبات لكن أصعب ابتلاء غالبا بيكون في الصحة، ربنا ما يوريه لحد، 2015 اكتشفنا ورم في المخ وصدمنا جميعاً واتحركنا في كل الاتجاهات وربنا كرمنا وعدينا منها على خير، دائماً بشوف اخويا راضي وصابر بقضاء ربنا، مرت الأيام وأبتدئ يتحسن".

وأضاف نجم النادي الأهلي قائلاً "وبعدها بـ 4 سنين، اكتشفنا تعب تاني وورم تانى في المخ وكانت العملية اصعب والوضع خطر جدا وكان لازم نعمل عملية رغم صعوبتها ومفيش قدامنا غير ربنا سبحانه وتعالى يعدينا من الأزمة وربنا كرمنا وعدت على خير وأبتدئ مصطفي اخويا يتحرك ويفوق شوية وهو لسه 25 سنة، ساعتها قالنا الدكتور احتمال نحتاج عملية ثالثة علشان نقدر نعدي المرحلة الصعبة دي ونكون بخير، لكن في كل الظروف دي والتعب وواحد دماغه بتتفتح 3 مرات وهو لسه في عز شبابه ألا انه صابر وقانع بقضاء الله وابتسامته مش بتفرقه وهو داخل العملية واحنا قلبنا مقبوض وهو خارج منها ودائماً بتعلم منه من عزيمته واصراره ورضاه وصبره وخصوصاً ان هو سندي وظهري سواء هو او بقيت اخواتي هم الكنز الحقيقي في هذه الدنيا، ده قضاء ربنا الذي يحمد على كل شيء اللهم احفظ اخي واشفه بفضلك وكرمك وبارك لي فيه

ويؤدى سعد سمير فى الفترة الحالية جلسات علاج طبيعى وتدريبات فى الجيم، ويحرص خالد محمود، طبيب الفريق على متابعة البرنامج التأهيلى الخاص بسعد سمير والاطمئنان على حالته، وكان سعد سمير قد أجرى جراحة فى وتر أكيليس، بعد تعرضه لإصابة مع الفريق، ويخضع لبرنامج علاجى وتأهيلى لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

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وأعرب سعد سمير عن سعادته بتمديد تعاقده مع النادى لمدة 3 سنوات، مؤكدًا أن قراره لم يستغرق وقتًا طويلًا، كعادته فى كل مرة يقوم خلالها بتمديد أو تجديد تعاقده مع النادي، وقال فى تصريحات للموقع الرسمى لناديه، "أتشرف بالوجود داخل النادى الأهلي، هذا الكيان الكبير الذى قدم لنا الكثير، وبصفتى لاعبًا فى الفريق الأول منذ 11 سنة لم تستغرق عملية تمديد العقد أى وقت على الإطلاق، بالعكس جرت الأمور بشكل سريع جدا، خاصة أن الاستمرار داخل الأهلى شرف كبير".

وأضاف سعد سمير :،عليك أن تكون مؤمنًا بقيمة المكان الذى توجد فيه، وهو ما أشعر به بالطبع بسبب الارتباط الوثيق بينى وبين الأهلى وجماهيره، وهذه ليست مجرد شعارات، ولكنها واقع نتعامل معه، خاصة أننا نوجد داخل كيان عظيم يدرك الجميع قيمته وشعبيته وتاريخه".

وتابع سعد سمير، "الاستمرار داخل الأهلى والارتباط به شرف كبير، وبالنسبة لى أتمنى استكمال مسيرتى الكروية كاملة داخل القلعة الحمراء من أجل تحقيق المزيد من البطولات المحلية والقارية، التى تسعد جماهير الأهلى الوفية التى تبقى خير داعم لنا دائمًا فى كل المناسبات".