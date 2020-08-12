شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. نسر الأهلى يحلق فى الاستاد الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهدت احتفالية النادى الأهلى بالاستاد الجديد، ظهور نسر الفريق الأحمر الموجود على شعار النادى قبل أن يحلق النسر فى سماء الاستاد، وسط تصفيق الحضور احتفالا بافتتاح استاد الأهلى الجديد، ومن المقرر أن يتم تثبيت هذا التقليد فى مباريات الأهلى على استاد السلام ومع تسجيل الأهلى أى هدف، وشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،مساء اليوم الأربعاء، الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة تسلم النادي الأهلي لإستاد السلام والذي سيحمل اسم إستاد الأهلي، وذلك وسط حضور مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب. ، كما حضر الاحتفالية لفيف من نجوم النادي الأهلي، والدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، وعدد من الشخصيات العامة .



نسر الاهلى 2



نسر الاهلى

Advertisements وكان النادي الأهلي قد حصل على حق ادارة الاستاد ، وتم تطوير واجهة الإستاد وغرف الملابس والأسوار الخارجية، ومن المقرر أن يحتضن الاستاد مباريات النادي الأهلي المقبلة بالدوري المصري والبطولة الإفريقية، بخلاف احتضانه لمباريات نادى الإنتاج الحربي ومباريات منتخب مصر وفقاً للتعاقد المبرم.

وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي على الإستاد الجديد للنادي، مشيراً أن ذلك يعد صورة إيجابية من صور الاستثمار الرياضي الذى تحرص وزارة الشباب والرياضة على التوسع فيه داخل المنشآت الشبابية والرياضية في مختلف المحافظات.

وأوضح أن إستاد الأهلي يعد إضافة كبيرة يخدم النادي والرياضة المصرية، ويأتي في ضوء التطوير الذي يلحق بالرياضة المصرية التي تجد كل الدعم من قبل القيادة السياسية والحكومة المصرية، مقدماً الشكر والتقدير لشركة إستادات لدورها ومساهماتها في المشروع القومي لتطوير الإستادات الرياضية.