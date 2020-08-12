شكرا لقرائتكم خبر عن زاهي حواس مُداعباً: الأهلاوية فراعنة والزملكاوية بنوا الهرم الأكبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب الدكتور زاهي حواس، وزير الدولة لشئون الآثار الأسبق الحضور خلال حفل إفتتاح إستاد الاهلي الجديد ، قائلاً: " قبل فترة قولت أنه تم اكتشاف بردية مكتوب فيها الفراعنة أهلاوية، ومنذ حوالي شهر تقريباً وجدت بردية تانية مكتوب فيها الأهلى نادى القرن الإفريقى، وعشان الزملكاوية ميزعلوش فبقول أن هما اللى بنوا الهرم الأكبر عشان نبقى متساويين ومحدش يزعل».

ووجه حواس الشكر إلى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومجلس الإدارة، على دعوته لحضور احتفالية افتتاح استاد الأهلي الجديد، وأوضح أن الخطيب ومجلس إدارته حريصون على تلبية تطلعات الجماهير وإسعادها، وأنه سعيد للغاية بالاستاد الجديد وبهذه العظمة التي تضاهي ما شاهده من استادات أوروبا، وأكد حواس اعتزازه الشديد وفخره بالانتماء إلى النادي الأهلي، صاحب المبادئ والأخلاق والوطنية، وأنه على الصعيد الشخصي طوال عمره كان معجبًا بالخطيب، إلى جانب حرصه الشديد على متابعة مباريات الفريق.

وأضاف: «كنت ألقي محاضرة في إسبانيا بحضور 1000 شخص، وتزامن ذلك مع إقامة إحدى مباريات الفريق، وكنت في قمة التوتر بسبب إقامة مباراة الأهلي في وقت المحاضرة، وطلبت من أحد الأشخاص أن يخبرني في حالة تسجيل الأهلي هدفًا، وهو ما حدث بالفعل، وعندما سجل الأهلي الهدف أوقفت المحاضرة وأخبرت الإسبان عن عشقي الشديد للنادي، وتصادف ذلك مع حضور نائب رئيس نادي ريال مدريد الإسباني».

وأشار زاهي حواس إلى أنه كان حريصًا على المشاركة في الاحتفالات بمئوية الأهلي قبل عدة سنوات، وأنه داعب اللجنة المنظمة وقتها بأنه اكتشف بردية تؤكد أن كل الفراعنة كانوا من مشجعي الأهلي نادي القرن، واختتم حديثه قائلاً إن الأهلي هو مصدر السعادة للملايين، وإن التاريخ سوف يسجل أن الأهلي لديه استاد عظيم يملك كل التكنولوجيا والمقومات العالمية