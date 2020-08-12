شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة لقدامى الأهلى على أرضية الإستاد الجديد..والخطيب يطلق ضربة البداية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

خاض قدامى لاعبي النادي الأهلي وأساطيره مباراة استعراضية على هامش افتتاح استاد استاد الأهلي الجديد، الذي يتم الإعلان عنه اليوم وفقا للمشاريع الاقتصادية العملاقة بين الأهلي وشركة استادات القابضة صاحبة حقوق إدارة ملعب الأهلي، وقام محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى باطلاق ضربة بداية المباراة.. وتولى محمد يوسف وربيع ياسين نجما الأهلي السابقين مهمة القيادة الفنية لكل فريق، بينما يتكون طاقم التحكيم من سمير عثمان ويساعده أيمن دجيش ووائل مصطفى.

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ويتكون الفريق الذي يرتدي قميص الأهلي الأسود من طارق سليمان، وتامر دسوقي، وأحمد بلال، وسيد معوض، وسامي قمصان، وعادل مصطفى، ومحمد فاروق، وأحمد أيوب، وإسحاق أول، وإسلام الشاطر، ومحمود أبو الدهب، وعمرو أنور، وأسامة حسني، وأحمد ثابت.

بينما يتكون الفريق الأحمر من أحمد فوزي، وأمير عبد الحميد، وشادي محمد، وحمدي أبو راضي، وسمير كمونة، وشريف عبد الفضيل، وأحمد عبد الظاهر، وأحمد صديق، وأحمد السيد، وهاني العجيزي، وعبد الحميد حسن، وخالد عيد، وزكريا حسين، وخالد بيبو.