شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يوجه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة وقياداتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة وقياداتها، خلال كلمته في حفل افتتاح استاد الأهلى مساء اليوم، الذي يستضيف مباريات الفريق الأول لكرة القدم محليًّا وإفريقيًّا في الفترة المقبلة، وقال الخطيب: «أتوجه بالشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة وقياداتها (جيش وشرطة) على دورهم الكبير لمصلحة البلد، والساعات التي نحن فيها اليوم لن تنسينا أن بلدنا مصر تمر بتحديات كبيرة، وعلينا جميعًا أن نقدم كل التحية والتقدير لمؤسسات الدولة جيش وشرطة، لمواجهتها التحديات بحكمة وقوة، وأشكر وزارة الإنتاج الحربي على استاد الأهلي، تلك المنشأة الكبيرة، وهنا لا بد أيضًا أن نتذكر الراحل الوزير محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، رحمه الله».

من ناحية أخرى ، شهد استاد الأهلي بمدينة السلام تزويده بشاشات عملاقة، لتوفير كل سبل الراحة للجماهير والحضور خلال المباريات الرسمية التي يخوضها الفريق الأول للكرة بالنادي ، وتم تزويد قاعة المؤتمر الصحفي بشاشة جديدة، كما تم توفير شاشات خارج محيط الملعب.

فيما حرص محمود الخطيب،على مصافحة اللاعبين القدامى، قبل انطلاق فعاليات افتتاح استاد الأهلي بمدينة السلام ، وتشهد احتفالية استاد الأهلي الجديد إقامة مباراة بين اللاعبين القدامى، الذين تواجدوا للمشاركة في الحدث، إلى جانب حضور بعض الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية بالنادي.