شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد القوى يناقش خطة البطولات الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد اتحاد ألعاب القوى برئاسة سيف شاهين اجتماعا لمجلس إدارة الاتحاد الأحد المقبل لمناقشة عودة النشاط رسميا، وكذلك خطة البطولات وفقا لما يحدده الاتحاد الدولى للعبة ، بالإضافة إلى مخاطبة الأندية و الهيئات الرياضية بالإجراءات الاحترازية و التعليمات الطبية الواجب تطبيقها مع بدء منافسات اللعبة، وقرر اتحاد ألعاب القوى انضمام اللاعبين الأربعة المتعافين من فيروس كورونا المستجد إلى تدريبات المنتخب، ويأتي انضمام الرباعى بعد التأكد من تعافيهم تمامًا من الفيروس بمعرفة اللجنة الطبية بالاتحاد، والتي كشفت عن تعافى اللاعبين وإمكانية مشاركتهم في التدريبات بصورة طبيعية.

وبدأت تدريبات منتخب ألعاب القوى، في إطار الاستعداد لعودة النشاط الرياضى، وذلك بعد أن خضع اللاعبون لتحاليل صورة الدم، وكذلك مسحات كورونا، للاطمئنان على صحة وسلامة اللاعبين قبل البدء في التدريبات، والتي انطلقت باستاد القاهرة، على مستوى منافسات الرمى.

ومن المقرر أن تقام التدريبات في 3 ملاعب، الأول باستاد القاهرة للاعبى منتخب الرمى، بينما المركز الأولمبي تمت مخاطبته لاستقبال تدريبات الجرى، واستخدام صالة الجيم، بينما تمت مخاطبة استاد الإسكندرية لاستقبال تدريب بسنت حميدة بطلة العالم، وبالإضافة إلى أحد اللاعبين من منتخب الشباب، حيث إن محل سكنهم في الإسكندرية، وبالتالي فتدريبهم فى محيط سكنهم أفضل من قدومهم إلى القاهرة بصورة يومية.