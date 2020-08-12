شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامى الشحات: برئ من انتقال رمضان صبحى إلى بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد إكرامى الشحات حارس مرمى منتخب مصر الأسبق على اتهامه بأنه له دورا في انتقال رمضان صبحى لاعب هيدرسفيلد يونايتد الإنجليزي والمنتهية إعارته من الأهلى إلى بيراميدز.

قال حارس مرمى منتخب مصر الأسبق إنه لا يعلم شيئا عن رغبة رمضان صبحي في الانتقال إلى بيراميدز.

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى عن الموقف النهائى للأهلى من شراء اللاعب رمضان صبحى والذى انتهت إعارته من نادى هيدرسفيلد الإنجليزى فى 30 يونيو الماضي.

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وقال أمير توفيق: إن النادى بدأ سلسلة المفاوضات مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحى منذ أبريل الماضى بعد موافقته وأبداء رغبته فى الاستمرار ضمن صفوف الأهلى فى جلسة جمعته مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى ما لم يتلق اللاعب عرضًا أوروبيًا يحقق طموحاته.

واستغرقت المفاوضات مع النادى الانجليزى فى البداية بعض الوقت نظرًا لعدم وضوح الرؤية بالنسبة لعودة النشاط الرياضى على مستوى العالم بسبب جائحة كورونا.. لكن فى الفترة الماضية كثف النادى الأهلى مفاوضاته وقدم عرضًا ماليًا متدرجًا وصل إلى 2.5 مليون جنيه استرليني.. ولكن النادى الإنجليزى طلب رفع المبلغ إلى ثلاثة مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه إسترليني.. ونظرًا لأن الأهلى متمسك باستمرار رمضان صبحى ضمن صفوفه وافق على المبلغ وأرسل موافقه مكتوبة إلى هدرسفيلد.. ثم تلقى الأهلى موافقة من النادى الإنجليزى على بيع رمضان صبحى نظير المبلغ المشار إليه.. وكان قد سبق هذه الخطوة جلسة جمعت أمير توفيق مدير التعاقدات مع اللاعب وتم الاتفاق على حقوقه المالية.

ولكن بعدما أبلغ الأهلى رمضان صبحى بالموافقة المكتوبة على شرائه من نادى هدرسفيلد.. طلب اللاعب بالتنسيق مع وكيل أعماله نادر شوقى إرجاء إتمام انتقاله للأهلي لمدة يومين لأنه تلقى عروض من أندية أخرى ويحتاج مهلة للتفكير.. وبناء على ذلك طلب النادى الأهلى من هدرسفيلد فى مكاتبة رسمية استمرار موافقته التى أرسلها للأهلى على بيع رمضان صبحى لمدة يومين إلى أن يحسم اللاعب موقفه.

لكن بالتواصل مع رمضان صبحى أمس من جانب أمير توفيق طلب اللاعب وبرؤية مشتركة مع وكيل أعماله مهلة أخرى حتى السبت القادم للمزيد من الدراسة للعروض التى تلقاها، وإزاء رغبة اللاعب الشديدة فى العودة إلى الاحتراف الأورىبى لاسيما وأنه مملوكًا لنادى هدرسفيلد وليس للنادى الأهلى وحاجته للوقت لدراسته العروض التى تلقاها.. وحرصًا على استقرار فريق الأهلى ووضوح الرؤية أمام مديره الفني فى ظل الارتباطات الرسمية المتتالية محليًا وافريقيًا.. رأى النادى الأهلى أن يترك الفرصة أمام رمضان صبحى ليحسم موقفه مع ناديه هدرسفيلد لتحديد وجهته القادمة خلال المهلة التى طلبها.. إلا أن أمير توفيق مدير التعاقدات تلقى اتصالًا من اللاعب قبل قليل يبلغه فيه إنه لا يرغب فى اللعب للأهلى وسوف ينتقل لنادى بيراميدز وبناء على ذلك أصبح رمضان صبحى خارج الحسابات الفنية لفريق الأهلي.