شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية استاد الاهلي ..شاشات عملاقة..النسر يحلّق والخطيب يصافح القدامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد استاد الأهلي بمدينة السلام تزويده بشاشات عملاقة، لتوفير كل سبل الراحة للجماهير والحضور خلال المباريات الرسمية التي يخوضها الفريق الأول للكرة بالنادي ، وتم تزويد قاعة المؤتمر الصحفي بشاشة جديدة، كما تم توفير شاشات خارج محيط الملعب.



شاشات عملاقة

ويفتتح مجلس إدارة النادي استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام، الذي يعد خطوة في غاية الأهمية لتحقيق تطلعات الجماهير، واستكمالًا للإنشاءات ومنظومة التطوير في قطاع كرة القدم.

فيما حرص محمود الخطيب، رئيس النادي، الاهلي على مصافحة اللاعبين القدامى، قبل انطلاق فعاليات افتتاح استاد الأهلي بمدينة السلام ، وتشهد احتفالية استاد الأهلي الجديد إقامة مباراة بين اللاعبين القدامى، الذين تواجدوا للمشاركة في الحدث، إلى جانب حضور بعض الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية بالنادي.



الخطيب يصافح قدامي الاهلي (1)



الخطيب يصافح قدامي الاهلي (2)



الخطيب يصافح قدامي الاهلي (3)



الخطيب يصافح قدامي الاهلي (4)



الخطيب يصافح قدامي الاهلي (5)

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الخطيب يصافح قدامي الاهلي (6)



الخطيب يصافح قدامي الاهلي (7)



الخطيب يصافح قدامي الاهلي (8)



الخطيب يصافح قدامي الاهلي (9)

كما شهدت إحتفالية افتتاح استاد الأهلي، وجود نسر طائر يحلق في سماء استاد النادي الجديد، وذلك ضمن فعاليات الحفل ، كما شهد محيط ملعب استاد الأهلي تعليق بنرات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وتعليق لافتة «نادي القرن.. أعظم نادي في الكون».



نسر الاهلي 2



نسر الاهلي 3