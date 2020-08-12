شكرا لقرائتكم خبر عن مدير قطاع الناشئين الجديد يحضر احتفالية الاهلي بالاستاد الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص التشيكى ميشال بروكيتش، المدير ألفنى الجديد لقطاع الناشئين بالنادي، الاهلى على التواجد فى استاد الأهلى الجديد بمدينة السلام، استعدادًا لحضور حفل الافتتاحية الذى يشهد حضور مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، والعديد من الرموز وقدامى النادى ، وكان الأهلى قد أعلن مؤخرًا عن تعاقده مع التشيكى ميشال بروكيتش، للعمل مديرًا فنيًّا لقطاع الناشئين، وذلك من أجل النهوض بفرق القطاع فنيًّا وبدنيًّا، وتنمية المواهب والكشف عن قدراتهم، لتدعيم صفوف ألفريق الأول، وخدمة المنتخبات الوطنية بأعمارها السنية المختلفة.

على صعيد أخر، طلب التشيكى ميشال بروكيتش تقريرا شاملا عن فرق القطاع بالكامل قبل وضع خطة لدمج ألفرق وفقا للخطة الموضوعة لتطوير القطاع ، واجتمع محمود الخطيب رئيس النادى ، أمس الأول الاثنين، مع بروكيتش، فى حضور لجنة التخطيط للكرة، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وخالد بيبو مدير قطاع الناشئين، وأمير توفيق مدير التعاقدات؛ لمناقشة استراتيجية العمل والاتفاق على كل الأمور الخاصة بخريطة تطوير القطاع ومناقشة احتياجاته على كل المستويات، ويستهدف النادى النهوض بفرق القطاع فنيًا وبدنيًا، وتنمية المواهب والكشف عن قدراتهم؛ لتدعيم صفوف ألفريق الأول، وخدمة المنتخبات الوطنية بأعمارها السنية المختلفة.

وكان الأهلى قد استقر على الاستعانة بأحد الخبرات الأجنبية المتخصصة فى مجال الناشئين، فى ظل الحرص على توفير كل الإمكانات اللازمة؛ سواء على صعيد البنية التحتية أو الاحتياجات ألفنية والبدنية، ويحمل التشيكى بروكيتش رخصة UEFA PRO وهى أعلى الشهادات التدريبية التى يمنحها الاتحاد الأوروبى للمدربين والتى تتيح لهم تولى أكبر ألفرق والمنتخبات فى أوروبا، كما يحمل التشيكى رخصة مدرب متخصص لفرق الأشبال من الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "UEFA Children A team".

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مدير الناشين في الاهلي

يذكر أن "بروكيتش" شغل منصب المدير ألفنى للاتحاد التشيكى لكرة القدم 2016- 2018، والمسئول عن فرق الناشئين، وساهم فى إعداد نظام تطوير اللاعبين وفقًا لأفضل معايير الاتحادين الدولى والأوروبى UEFA وFIFA K بجانب مساهمته مع منتخبات التشيك تحت 17 و19 و21 فى حصد العديد من الميداليات ببطولة أمم أوروبا.