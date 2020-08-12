شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى تريند على تويتر.. وانقسام بين مؤيد ومعارض على رحيله من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انقسم جمهورالأهلى، عبر هاشتاج "رمضان صبحى" الذى تصدر الأكثر تداولا بعد رحيلة من النادى الأهلى، حيث كان ينظر البعض إلى بقاء اللاعب في النادى الأهلي والتضحية بالعروض والمقابل المادى، بينما يرى أخرون أن لعبة كرة القدم وظيفة لابد فيها اللاعب يسوق نفسه، كما يرى أخرون أن رحيله خسارة كبيرة للمارد الأحمر وسيطون لها تأثير كبير.



رمضان صبحى تريند على تويتر

تلك الحالة الجدلية سيطرت على هاشتاج "رمضان صبحى" بعد العديد من الأنباء بأن اللاعب سيتقاضي 90 مليون جنيه من بيراميدز بعد الرحيل عن الأهلي، فيما علقت أية، قائلة :"مستوى أى لاعب بيزيد في الأهلي يعني الأهلي هو اللي بيصنع اللاعب بدليل أن رمضان صبحي كان على الدكة في انجلترا ويكفي أي لاعب أن اسمه يرتبط بالأهلي الأهلي دائماً فوق الجميع".

وغرد محمد سعيد:" فقدان رمضان صبحي أفضل لاعب داخل مصر ولصالح منافس في الدوري خسارة فنية كبيرة للأهلي لازم الكلمتين دول يكونوا قبل أي حاجة وقبل ما ناس تقعد تشتم في رمضان اللي طمع وبص تحت رجليه بس وباع النادي، رمضان مختلف تماما عن السعيد وفتحي وعاشور"، ويرى حسن :"خطوة في صالح رمضان صبحي ماديا مش في صالح اللاعب ولا الأهلي فنيا وهتفرق كتير مع بيراميدز".

وكتب أخر:"صعبان علي الناس الي لسه مصدقة فكره ابن النادي الي يضحي بالفلوس عشان يلبس قميص النادي الكورة دي وظيفه بفلوس الي هيدفع للاعب اكتر هيروح له.. اللاعب لما بيعتزل محدش بيفتكره ولا بيعبره هيصرف منين وياكل منين يا حبة عيني".

Advertisements

ويرى أخر:" بالعقل كدا احنا اى واحد بيجيله ألف جنيه زيادة فى مرتبة يسيب الشركة، رمضان صبحى و عبد الله السعيد و احمد فتحي و عاشور بيشتغلوا عشان الفلوس زى ما احنا بنشتغل عشان الفلوس..حب كيان معين و التضحية ليه دا استثناء وليس قاعدة كرويا".

يشار إلى أن مصدر مقرب من رمضان صبحي لاعب الأهلي المُعار من هيدرسفيلد الإنجليزي أكد أنه سيحصل على ما يقرب من 90 مليون جنيه من نادي بيراميدز خلال مدة 3 مواسم بواقع 25 مليون جنيه في الموسم الأول ثم 30 مليون جنيه في الموسم الثاني و35 مليون جنيه في الموسم الثالث ، وأوضح المصدر أن رمضان صبحي سيوقع لبيراميدز خلال أيام قليلة بعدما يُنهي النادي الاتفاق مع هيدرسفيلد الإنجليزي الذي كان قد أتفق مع الاهلي على جميع التفاصيل المالية قبل أن يتراجع اللاعب ويصدم الاهلي ويطلب الانتقال لبيراميدز