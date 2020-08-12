اتحاد الكرة يدرس استضافة بطولة إفريقيا للكرة الشاطئية 2021

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وحرصت الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة الشاطئية علي التواجد في تدريبات المنتخب بنادي الاعلاميين للشد من ازر اللاعبين والوقوف علي مستواهم عن قرب مؤكده علي دعمها لهم وأنها علي ثقة كبيرة فيهم مشدده علي ضرورة الالتزام والتركيز من أجل الصعود لكأس العالم .
وكان منتخبنا الوطني قد خضع لمسحات طبية قبل بداية المعسكر للاعبين والجهاز الفني بقيادة مصطفي لطفي للكشف عن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .
وحرص مصطفي لطفي علي ضم عناصر جديدة لصفوف المنتخب بالإضافة للعناصر الأساسية لعمل توليفه قوية للفريق ومن العناصر الأساسية المنضمة للمعسكر مصطفي سمير ومصطفي احمد وزيزو وحسان واسلام احمد ومحمد فوزي ومحمد لوحة ومن العناصر المنضمه حديثا امير رجب واحمد ياسر وعلاء اوكا وأحمد بالي ورمصان ربيع وأحمد سليمان وبندق في حراسة المرمى .
وأكد مصطفي لطفي أن الهدف الذي يسعي لتحقيقه هو الفوز ببطولة أفريقيا والتأهل لكأس العالم في روسيا في يونيو 2021 مشيدا بالدعم القوي للمنتخب من قبل اتحاد الكرة متمثلا في الدكتورة سحر عبد الحق التي تقف خلف المنتخب بكل قوة من أجل تحقيق إنجاز الصعود لكأس العالم .
عبد الواحد السيد مدير المنتخب ومصطفي لطفي المدير الفني واحمد ابو سريع مدرب عام والدكتور عمر حلمي مدرب عام وياسر عبد الخالق مدرب حراس المرمي والدكتور محمود رفاعي طبيب وعباس حسانين اخصائي علاج طبيعي .
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