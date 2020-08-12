شكرا لقرائتكم خبر عن حارس المصرى لـ تليفزيون الخليج 365: حسبى الله ونعم الوكيل فى اللى قال أنى سبب إصابة الاعبين بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد مسعود، حارس مرمى نادى المصرى، إن وفاة والدته لم تكن بسبب فيروس كورونا، موضحا أن حتى لو كانت الوفاة بالفيروس فإن ذلك ليس عيبا، خاص وأن ذلك مرض والجميع معرض للإصابة به في أي وقت، مشيرا إلى أن سبب وفاة والدته هو مرض الكبد وتعانى منه منذ أكثر من عام. وأشار حارس مرمى المصرى، إلى أنه فوجئ بادعاءات بأنه السبب فى إصابة لاعبى الفريق ولا يعرف من يقف وراء تلك الشائعات، ولا يعرف لماذا يخرج مثل هذا الكلام ولمصلحة من ولماذا فى هذا التوقيت، وتابع: "المفروض الناس يكون عندها إحساس لكن للأسف مفيش إحساس لدى البعض وحسبى الله ونعم والوكيل".

وأكد حارس مرمى المصرى فى تصريحات لتليفزيون الخليج 365، أنه تعجب من ادعاءات أنه سبب فى إصابة لاعبى فريق المصرى بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه قبل عودته للفريق كانت توجد إصابات بالفيروس.

وأوضح مسعود، أنه كان متواجد في معسكر الفريق مع باقى اللاعبين، وتم إجراء مسحة له وباقى لاعبى الفريق، ثم جاء له اتصال هاتفى بوفاة والدته ليقوم بمغادرة المعسكر لتشييع جثمانها، مشيرا إلى أن عودته فوجئ بالحديث عن تسببه في إصابة لاعبي الفريق بفيروس كورونا، وأن وفاة والدته كانت نتيجة الفيروس، وأوضح أن تشييع جثمان والدته والجنازة حضرها العديد من الأهالى ولم تشهد أي إجراءات تشير إلى أن الوفاة كانت بسبب كورونا، وكانت وسائل الإعلام تقوم بالتغطية، مشيرا إلى أنه فى حالة الوفاة بالفيروس فإن الصحة تفرض إجراءات احترازية خلال تشييع الجثمان والدفن.