شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعقد جلسة خاصة مع مصطفى محمد مهاجم الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع مصطفى محمد مهاجم الفريق على هامش المران الجماعي للأبيض المقام على ملعب النادي أرضية ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وحرص المدرب الفرنسي على منح اللاعب بعض النصائح الفنية من أجل تنفيذها خلال المباريات المقبلة للفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقام كارتيرون بتشجيع اللاعب من أجل تقديم أفضل ما لديه خلال المباريات المقبلة، وذلك في ظل حرصه على دعم جميع لاعبي الفريق خلال هذه الفترة الحاسمة.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأساسيين الذين شاركوا بمواجهة الاتحاد السكندري، بعض التدريبات الخفيفة على هامش مران اليوم على أرضية ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وجهازه الفني المعاون، وقاد أمير عبد العزيز المجموعة في مران اليوم، حيث خضعوا لبعض التدريبات بدون الكرة وبالكرة خلال المران، بينما خاض باقي اللاعببن المران بشكل طبيعي.

Advertisements

وفضل الجهاز الفني للفريق منح اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباراة الاتحاد السكندري الحصول على راحة من المران الجماعية لمدة يوم واحد فقط لالتقاط الأنفاس قبل مباراة مصر المقاصة التي ستقام بعد أيام قليلة.

وواصل اليوم فريق الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وجهازه الفني المعاون استعدادا لمواجهة مصر للمقاصة، المقرر لها الثامنة مساء السبت المقبل على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة 19 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وانطلق المران بمشاركة جميع اللاعبين بعد منح الجهاز الفني راحة للأساسيين عن مران أمس عقب انتهاء مواجهة الفريق بنظيره الاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري الممتاز.