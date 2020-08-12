مران الزمالك.. جلسة بين كارتيرون ومصطفى محمد.. تأهيل أوباما وفتحي.. و7 ناشئين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

واصل الزمالك، تدريباته مساء اليوم الأربعاء، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقره تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وجهازه الفني المعاون استعدادا لمواجهة مصر للمقاصة.

ويستعد الزمالك لخوض مباراته المقبلة ضد مصر المقاصة في تمام الثامنة مساء السبت المقبل على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة 19 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وانطلق المران بمشاركة جميع اللاعبين بعد منح الجهاز الفني راحة للأساسيين عن مران أمس عقب انتهاء مواجهة الفريق بنظيره الاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفضّل الجهاز الفني للفريق منح اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباراة الاتحاد السكندري راحة من المران الجماعية لمدة يوم واحد فقط لالتقاط الأنفاس قبل مباراة مصر المقاصة التي ستقام بعد أيام قليلة؛ حيث خاضوا تدريبات خفيفة.

وقاد أمير عبد العزيز المجموعة في مران اليوم، حيث خضعوا لبعض التدريبات بدون الكرة وبالكرة خلال المران، بينما خاض باقي اللاعببن المران بشكل طبيعي.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق جلسة مع مصطفى محمد مهاجم الفريق على هامش المران؛ حيث حرص على منحه بعض النصائح الفنية لتنفيذها خلال المباريات المقبلة للفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقام كارتيرون بتشجيع اللاعب لتقديم أفضل ما لديه خلال المباريات المقبلة، وذلك في ظل حرصه على دعم جميع لاعبي الفريق خلال هذه الفترة الحاسمة.

وواصل يوسف أوباما، لاعب الفريق برنامجه التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة على هامش التدريبات الجماعية المقامة على أرضية ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

Advertisements

وخضع أوباما لمجموعة من التدريبات التأهيلية تحت إشراف عمرو المطراوي مسؤول العلاج الطبيعي بالجهاز الطبي، بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال الفترة الماضية.

ويحاول الجهاز الطبي للفريق الاول تجهيز اللاعب للتواجد مع الفريق خلال الفترة المقبلة، من أجل العودة للمشاركة مع الفريق في أقرب وقت.

وخضع مصطفى فتحي لاعب الفريق لمجموعة من التدريبات التأهيلية على هامش المران ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق.

وخاض اللاعب فقرة تدريبية خاصة في صالة الجيمانزيوم، بعد تعرضه لإصابة عضلية قبل مواجهات الفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويخضع الفريق صباح غد الخميس لمسحه طبية جديدة للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل مواجهة مصر للمقاصة في بطولة الدوري الممتاز.

وأكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق أن المسحة ستكون قبل مواجهة مصر للمقاصة بيومين، حيث أشار إلى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والطبية بين اللاعبين وأجهزة الفريق خلال الفترة الحالية.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون على ضم 7 ناشئين للتدريبات الجماعية للفريق، وهم حسام أشرف، أسامة فيصل، حسام عبد المجيد، حاتم محمد، سيف جعفر، محمد حسام، ياسين مرعي.

وقام الفرنسي كارتيرون بمنح اللاعبين الناشئين بعض التعليمات الفنية لتنفيذها في المران، حيث يسعى المدرب إلى الاستفادة من المواهب الشابة خلال الفترة القادمة.