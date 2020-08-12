الخطيب حاسمًا: الأهلي أكبر من أي حد.. ولن ننزل لـ"المستوى المتدني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، رسالة حاسمة لمن أسماهم بـ"الأشخاص المتجاوزين"، وذلك على هامش افتتاح ستاد النادي الأهلي.

وقال الخطيب في كلمته: "إحنا النادي الأهلي مش ممكن يرد، إحنا قيمة كبيرة جداً، مينزلش أبداً لهذا الأسلوب، ولكن ده مش معناه إن الأهلي يسيب حقوقه".

وأكمل: "بقول للأشخاص دول اهتموا بنفسكم ملكمش دخل بالأهلي عشان تنجحوا، اشتغلوا لنجاحكم وليس لإفشال الآخرين، أمر عجيب لا يستقيم ولن يستمر، النادي الأهلي راقٍ، أخلاقًا ومبادئ وقيمًا لا ينزل لهذا المستوى".

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وأوضح رئيس الأهلي أنه سيتحدث قريبًا بشكل تفصيلي عن المتجاوزين ضد الأهلي، داعيًا الجماهير واللاعبين للافتخار بالنادي الأهلي، وذلك لما حدث خلال العامين ونصف الماضيين.

وأشار الخطيب: "نعيش أياما سعيدة، من أسبوعين كان افتتاح تطوير قناة الأهلي، شيء مبهر يليق بالنادي وجماهيره وأعضائه، واليوم افتتاح جديد لاستاد النادي الأهلي، الحلم الذي كنا بنحلم به، اليوم في المرحلة الأولى والبداية، الأهلي سيكون معظم مبارياته على هذا الملعب وسيوفر كثيرًا من الاستقرار الفني للفريق.

وأوضح: "ليس معنى ذلك أن ننسى حلمنا الكبير، نعمل على ذلك ولن نتحدث كثيرًا.. وسيتحقق حلم الاستاد قريبًا إن شاء الله".

وقدم الخطيب الشكر للراحل محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، ووزير الرياضة أشرف صبحي، واصفا إياه بـ"النحلة التي لا تهدأ.. ويدعم الجميع".