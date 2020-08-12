الأهلي وبريميرليج وبيراميدز.. رحلة 7 سنوات لرمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أبلغ رمضان صبحي النادي الأهلي، برغبته في الانضمام لنادي بيراميدز، رافضًا الاتفاق الذي تم بين الأهلي وهيدرسفيلد الإنجليزي الذي يقضي بانضمام اللاعب للفريق الأحمر مقابل 3 ملايين و250 ألف جنيه.

وانتهت إعارة رمضان صبحي يونيو الماضي؛ ليطالب نادي هيدرسفيلد الإنجليزي بعودة اللاعب للانضمام لصفوفه، قبل أن يُبلغ رمضان الأهلي برغبته في الانضمام لبيراميدز.

عرض بيراميدز للاعب يصل لـ80 مليون جنيه خلال 3 مواسم، وهو ما يتخطى عرض الأهلي الذي وصل لـ18 مليون جنيه بالموسم الواحد.

رمضان صبحي ناشئ النادي الأهلي الذي انضم للفريق الأول لأول مرة موسم 2013-2014، ليسهم في تتويج الأهلي بدوري المجموعتين؛ ليصبح بعدها لاعبًا أساسيًا ضمن صفوف الفريق الأول.

ولعب رمضان بعدها موسمين كاملين مع الأهلي ليشارك في 58 مباراة بالدوري، و7 بالكأس، و7 مباريات بدوري الأبطال، ومباراتين للسوبر المصري.

وتوج خلال تلك الفترة رمضان صبحي مع الأهلي بـ5 بطولات، بواقع بطولتين للدوري، وبطولتين للسوبر المصري، وبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وانضم رمضان لصفوف ستوك سيتي الإنجليزي في صيف 2016 مقابل 5 ملايين يورو؛ ليلعب موسمين مع الفريق قبل هبوط الفريق للتشامبيون شيب.

ولعب رمضان الموسم الأول مع ستوك 17 مباراة بالدوري، ومباراتين بالكأس، فيما خاض في الموسم الثاني 24 مباراة بالدوري سجل خلالها هدفين، ومباراتين بكأس رابطة المحترفين سجل خلالها هدفا، ومباراة بكأس الاتحاد صنع خلالها هدفا.

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وانتقل بعدها لصفوف هيدرسفيلد في صيف 2018 مقابل 6.5 مليون يورو؛ ليضمن البقاء والتواجد في بريميرليج.

ولعب رمضان لصفوف هيدرسفيلد 6 أشهر فقط، جلس بديلا في أول مباراة أمام تشيلسي، ثم شارك 6 دقائق فقط في خسارة فريقه أمام مانشستر سيتي 6-1، قبل أن يغيب لمدة شهر بسبب إصابة في الركبة.

عاد بعدها رمضان للمشاركة مع الفريق، ولكن ظل حبيسا لمقاعد البدلاء، فلم يشارك سوى في 3 مباريات كبديل "27 دقيقة أمام واتفورد، و12 دقيقة أمام بورنموث، و30 دقيقة أمام نيوكاسل".

انضم رمضان لصفوف الأهلي معارا لمدة 6 أشهر، مقابل 800 ألف إسترليني "أي ما يعادل 18 مليون جنيه مصري" قبل أن يمدد الأهلي الإعارة ويضمه لمدة موسم آخر مقابل مليون و600 ألف جنيه إسترليني، نظير استعارة اللاعب لموسم واحد، أي ما يعادل 33 مليونًا و360 ألف جنيه مصري، بخلاف الحوافز.

ولعب رمضان خلال الـ6 أشهر بموسم 2018-2019، 18 مباراة في الدوري سجل خلالها هدفين وصنع 3 أهداف، بإجمالي دقائق 1385 دقيقة، ليسهم في تتويج الأهلي بالدوري بعد منافسه صعبة مع الزمالك امتدت للأسابيع الأخيرة، و7 مباريات في دوري الأبطال الذي ودعه الأهلي من نصف النهائي أمام صنداونز الجنوب أفريقي، وصنع خلالها هدفا وحيدا، ومباراة بكأس مصر أمام بيراميدز بدور الـ16 والتي خسر خلالها الأحمر بهدف نظيف.

كما خاض رمضان مباراة السوبر أمام الزمالك قبل انطلاقة الموسم الجديد، والتي فاز خلالها الأهلي بثلاثية مقابل هدفين، صنع خلالها هدفا، في أول مباراة تحت قيادة السويسري رينيه فايلر؛ ليتوج ببطولة السوبر.

ولعب رمضان خلال موسم 2019-2020، 6 مباريات بالدوري، سجل خلالها 4 أهداف، وصنع هدفا وحيدا، وشارك في 3 مباريات بدوري الأبطال سجل خلالها هدفا وحيدا.

وغاب رمضان خلال الفترة من شهر ديسمبر حتى مارس بسبب إصابة في العضلة الخلفية، قبل أن تتوقف كافة المسابقات بسبب تفشي فيروس كورونا، وتنتهي إعارته في يونيو؛ ليقرر الرحيل عن الفريق الأحمر.