ليلة الأبطال.. أتالانتا 1 - 0 باريس سان جيرمان.. مبابي يُشارك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة أتالانتا أمام باريس سان جيرمان ضمن منافسات في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي تُقام اليوم الأربعاء على ستاد نادي بنفيكا لشبونة.

ويتأهل الفائز مباشرة إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا؛ حيث سيواجه الفائز من مواجهة أتلتيكو مدريد وليبزج الألماني.

وجاء تشكيل أتالانتا مكون من: ماركو سبورتيلو، تولوي، كالادارا، جوسينس، جوميز، ريمو فريلير، دي رون، بيرات ديمسيتي، هانز هاتيبور، ماريو باشاليتش، زاباتا.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان مكون من: نافاس، تياجو سيلفا، كيمبيمبي، تيلو كيرير، ماركينيوس، نيمار، خوان بيرنات، إيكاردي، سارابيا، هيريرا، إدريسا جايا.

وانتظروا تغطية لأحداث الشوط الأول فور بدايته:

بدأت المباراة بخطورة سريعة من قبل لاعبي باريس سان جيرمان عن طريق نيمار في الدقيقة 4 ولكن مرت تصويبته بجوار قائم أتالانتا.

في الدقيقة 26 صاروخية بازيليتش تقدمت لأتالانتا على حساب باريس سان جيرمان.

الدقيقة 42 شهدت خطأ فادح من مدافعي أتالانتا في إعادة الكرة بالخطأ لحارس مرماهم قطعها نيمار ولكنه سددها بجوار القائم الأيمن.

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انتهاء الشوط الأول بتقدم أتالانتا بهدف نظيف.

انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث الشوط الثاني فور بدايته

انطلاق الشوط الثاني

الدقيقة 60" كيليان مبابي يُشارك بدلاً من بابلو سارابيا.

الدقيقة 71: توقفت المباراة لإصابة حارس مرمى باريس سان جيرمان، كيلور نافاس قبل أن تُستأنف.

الدقيقة 90 شهدت التعادل بتسجيل ماركينيوس هدفاً قاتلاً.

وصلنا للدقيقة 90 والنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

الحكم منح 5 دقائق كوقت بدل من الضائع.

وفي الدقيقة 92 سجل موتينج الهدف الثاني.