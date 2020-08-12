بالفيديو والصور.. الأهلي يفتتح ملعبه الجديد.. وعد الخطيب ومباراة للقدامى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365

افتتح النادي الأهلي رسمياً ملعبه الجديد الذي سيتضيف مبارياته محلياً وإفريقيا خلال الموسم الحالي والسنوات المقبلة، ملعب "الأهلي We السلام".

وسيحمل الملعب اسم "استاد الأهلي We السلام" وسيخضع لمراحل جديدة للتطوير لاحقاً، بعد انتهاء المرحلة الأولى الحالية التي سبقت الافتتاح بالمسمى الجديد.

ووصل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إلى مقر الاستاد لحضور الحفل، مع عدد من رموز النادي واللاعبين القدامى، مثل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

بدأت الاحتفالية بأغنية الاستاد الرسمية وألعاب نارية وعرض بالإضاءة الخاصة بالملعب، أعقبه السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

وافتتح الخطيب الاستاد بكلمة أكد خلالها أن النادي يعيش أيام سعيدة شهدت تطوير القناة وافتتاح استاد يحمل اسم الأهلي، مع وعده باستمرار العمل على بناء استاد الأهلي الخاص به، مشيراً إلى أن هذا الحلم الأكبر سيتحقق خلال فترة قريبة.

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وتقام مباراة استعراضية لقدامى لاعبي النادي الأهلي وأساطيره على هامش افتتاح استاد لأهلي we السلام.