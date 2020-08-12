الخطيب يوجه رسالة للمتجاوزين في حق النادي الأهلي

حرص الكابتن الخطيب، خلال كلمته مساء اليوم في افتتاح استاد الأهلي بمدينة السلام، على توجيه رسالة إلى المتجاوزين، الذين يتبعون أسلوبًا متدنيًا.

وشدد الخطيب على أن الأهلي مؤسسة راقية ولن ينجرف للدخول في مهاترات، مطالبًا المتجاوزين بعدم الانشغال بالأهلي ومجلس إدارته وجماهيره، وأن

عليهم الانشغال بأنفسهم، وأن يعملوا لنجاحهم وليس لإفشال الآخرين.

وشدد على أن ما يحدث من تجاوزات أمر لن يستقيم ولن يستمر، وأن النادي الأهلي راقٍ، ولديه من الرقي ما يجعله يترفع عن الرد

على هذا الأسلوب. مضيفًا أنه سيتحدث قريبًا وفي الوقت المناسب للرد على المسيئين.

وأضاف أن النادي الأهلي كبير جدًّا وخيره على الجميع، مطالبًا جميع المنتمين للأهلي بالفرح والفخر بما يحدث في النادي.

واختتم رئيس الأهلي كلمته بقوله: «ما حدث خلال العامين ونصف يجعلنا جميعًا نفتخر، وأن الجميع داخل المنظومة يعمل بإخلاص من أجل هذا الصرح العظيم».