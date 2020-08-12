وزير الرياضة والخطيب يشهدان حفل افتتاح إستاد الأهلي الجديد بالسلام

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الأربعاء، الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة تسلم النادي الأهلي لإستاد السلام والذي سيحمل اسم إستاد الأهلي، وذلك وسط حضور مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

حضر الاحتفالية لفيف من نجوم النادي الأهلي، والدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، ومحمد أبو طالب نائب الشئون التجارية بالشركة المصرية للاتصالات، ومحمد كامل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إستادات.

وكان النادي الأهلي قد حصل على إستاد السلام بنظام حق انتفاع، وتم تطوير واجهة الإستاد وغرف الملابس والأسوار الخارجية، ومن المقرر أن يحتضن الاستاد مباريات النادي الأهلي

المقبلة بالدوري المصري والبطولة الإفريقية، بخلاف احتضانه لمباريات نادى الإنتاج الحربي ومباريات منتخب مصر وفقاً للتعاقد المبرم.

وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي على الإستاد الجديد للنادي، مشيراً أن ذلك يعد صورة إيجابية من صور الاستثمار الرياضي الذى تحرص وزارة الشباب والرياضة على التوسع فيه داخل المنشآت الشبابية والرياضية في مختلف المحافظات.

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وأوضح أن إستاد الأهلي يعد إضافة كبيرة يخدم النادي والرياضة المصرية، ويأتي في ضوء التطوير الذي يلحق بالرياضة المصرية التي تجد

كل الدعم من قبل القيادة السياسية والحكومة المصرية، مقدماً الشكر والتقدير لشركة إستادات لدورها ومساهماتها في المشروع القومي لتطوير الإستادات الرياضية

ومن جانبه، أوضح الكابتن محمود الخطيب أن افتتاح استاد الأهلي حلم راود الجميع ووصلنا للبداية بوجود إستاد للأهلي يحتضن معظم مبارياته بما يوفر الاستقرار الفني لفريق النادي، مشيراً أن هناك حلم كبير وهدف أكبر نعمل من أجله وهو انشاء إستاد للنادي الأهلي.

وعبر رئيس النادي الأهلي عن امتنانه وتقديره للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وكل مؤسسات وأجهزة الدولة على مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد، مقدماً في ذات السياق الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الداعم لجميع الألعاب والأندية الرياضية ومراكز الشباب، وكذا تقديره لدور واسهامات شركة إستادات والشركة المصرية للاتصالات we.