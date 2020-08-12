الخطيب: لن نتخلي عن حلم بناء استاد الأهلي

قال محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، خلال كلمته في افتتاح استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام، إن النادي يسير بخطوات جيدة في مشروع بناء استاده الخاص الذييمتلكه، مؤكدًا لأعضاء وجماهير الأهلي أن مجلس الإدارة يسعى بقوة لتحقيق حلم بناء الاستاد، الذي يمتلكه النادي ويحلم به كل الأهلاوية.
وقال الخطيب: «جماهير وأعضاء النادي الأهلي أريد أن أقول لهم جميعًا إن استاد الأهلي بمدينة السلام مجرد خطوة، لكن عمر الأهلي ما هيتخلى عن حلمه إنه يكون له استاد يمتلكه.. وده قريب إن شاء الله».
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