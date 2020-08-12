الخطيب يصافح قدامي الأهلي قبل مباراة افتتاح استاد النادي الجديد

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على مصافحة اللاعبين القدامى، قبل انطلاق فعاليات افتتاح استاد الأهلي بمدينة السلام.
وتشهد احتفالية استاد الأهلي الجديد إقامة مباراة بين اللاعبين القدامى، الذين تواجدوا للمشاركة في الحدث، إلى جانب حضور بعض الشخصيات العامة والقيادات التنفيذيةبالنادي.
ويفتتح مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، استاد الأهلي الجديد، الذي يعد خطوة مهمة لتلبية تطلعات الجماهير، واستكمالًا للإنشاءات ومنظومة التطوير في قطاع كرة القدم بالنادي.
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