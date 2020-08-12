كؤوس وبطولات الأهلي تزين استاد النادي الجديد

زينت العديد من كؤوس وبطولات النادي الأهلي المختلفة، يتوسطها درع الدوري، صالة استاد النادي الجديد في مدينة السلام .
وافتتح مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والقيادات التنفيذية بالنادي، مساء اليوم، استاد الأهلي الجديد، في احتفالية كبرى،بحضور كبار الشخصيات ورموز النادي القدامى، تمهيداً لاستضافة مباريات الفريق الأول لكرة القدم محليًّا وإفريقيًّا، وذلك بعد إجراء العديد من التعديلات على الاستاد .
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