مروان كنفاني: سعيد بافتتاح استاد الأهل الجديد وأشكر الخطيب

عبر مروان كنفاني، حارس المرمى الشهير ونجم الأهلي الأسبق لكرة القدم، عن سعادته بافتتاح استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام، الذي يتم الإعلان عنه مساء اليوم، بحضور مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تمهيدًا لاستضافة مباريات الفريق الأول لكرة القدم محليًّا وإفريقيًّا، وذلك بعد إجراء

العديد من التعديلات على الاستاد .

وقال كنفاني: «عندما تشرفت بالانتماء للنادي الأهلي في شهر أبريل من عام ١٩٦١ كان رئيس النادي المرحوم أحمد عبود باشا، وقد تتابع رؤساء النادي الأهلي على قيادته، وجميعهم شخصيات محترمة وأمينة،

أدوا مهمتهم بنجاح، بالعمل على تطوير النادي الأول في مصر وكل البلاد العربية والإفريقية».

وأضاف: «يرأس النادي الأهلى اليوم الكابتن محمود الخطيب، وهو أصغر سنًّا من سابقيه، وقد أدار مسؤولية رئاسة النادي بحكمة واقتدار، ليؤكد الجميع جدارته بشغل هذا المنصب الصعب».

ووجه كنفاني التحية للكابتن الخطيب الرئيس الناجح.. ونصحه أن يتغاضى عن الشامتين والحاقدين، ويستمر في العمل الناجح لرفعة نادينا الحبيب.