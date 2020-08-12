ليفربول سيحصل على مبلغ قياسي من فوزه بالدوري الإنجليزي

ذكرت صحيفة تايمز (The Times) البريطانية أن نادي ليفربول سيحصل على مبلغ قياسي يصل إلى 175 مليون جنيه إسترليني (228.45 مليون دولار) إثر فوزه بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد موافقة 20 ناديا مشاركا في البطولة على تأجيل أي خصومات ناجمة عن جائحة كورونا.



وذكرت الصحيفة اليوم الأربعاء أن الأندية ستحصل على مستحقاتها كاملة عن الموسم الماضي، وسيتم توزيع خصومات حقوق البث، التي تبلغ 330 مليون إسترليني (430.49 مليون دولار) على مواسم مستقبلية.



وأضافت الصحيفة -نقلا عن الخبير المالي سويس رامبل قوله- إنه إذا تم تطبيق الخصم فإن قيمة ما سيحصل عليه ليفربول كانت ستنخفض بنحو 21 مليون جنيه إسترليني.



وكان موسم 2019-2020 هو الأول في فترة مدتها 3 سنوات يتم فيها تحديد إيرادات البث الدولي بناء على مركز كل فريق في جدول الترتيب في ختام الموسم، بدل تقسيمها بالتساوي فيما بينها.



وذكرت الصحيفة أيضا أن أندية دوري الأضواء وافقت على دفع مبالغ للتضامن مع أندية كرة القدم الإنجليزية للمحترفين، بالإضافة إلى 125 مليون جنيه إسترليني كدفعات مسبقة تم الاتفاق عليها في أبريل/نيسان الماضي.

المصدر: رويترز

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