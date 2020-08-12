إصابة أحد لاعبي فريق برشلونة بفيروس كورونا

أعلن فريق برشلونة الإسباني أن الفحوصات الطبية أظهرت إصابة أحد لاعبي كرة القدم بالفريق بفيروس كورونا.



ولم تفصح إدارة الفريق عن هوية اللاعب لكنها قالت إنه كان واحدا من بين تسعة لاعبين كانوا يخوضون التدريبات التي تتم استعدادا للموسم الجديد.



كما قال الفريق إن اللاعب عزل نفسه بالمنزل ولم تظهر عليه أعراض مضيفة أنه لم يكن على تواصل بأي لاعب بالتشكيلة المتجهة إلى لشبونة لخوض منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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