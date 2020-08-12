رياضة | الخطيب يطمئن جماهير الأهلي على الحلم الكبير

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الخطيب يطمئن جماهير الأهلي على الحلم الكبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، خلال كلمته في افتتاح استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام، إن النادي يسير بخطوات جيدة في مشروع بناء استاده الخاص الذي يمتلكه.
وأكد الخطيب لأعضاء وجماهير الأهلي أن مجلس الإدارة يسعى بقوة لتحقيق حلم بناء الاستاد، الذي يمتلكه النادي ويحلم به كل الأهلاوية.
وتابع الخطيب: «جماهير وأعضاء النادي الأهلي أريد أن أقول لهم جميعًا إن استاد الأهلي بمدينة السلام مجرد خطوة، لكن عمر الأهلي ما هيتخلى عن حلمه إنه يكون له استاد يمتلكه.. وده قريب إن شاء الله».