رياضة | رقم لا يُصدق.. كم كلف رمضان صبحي الأهلي في المباراة الواحدة؟

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رقم لا يُصدق.. كم كلف رمضان صبحي الأهلي في المباراة الواحدة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي أن رمضان صبحي نجم الفريق الأحمر والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي أبلغهم بقراره في الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء.

وأكد أمير توفيق في تصريحات للموقع الرسمي لللأهلي أن رمضان صبحي رغبته هي الانتقال إلى صفوف نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف أحد المقربين من رمضان صبحي أن نادي بيراميدز أنهى الاتفاق بالفعل مع اللاعب ومع إدارة نادي هيدرسفيلد وسينضم لهم بعقد لمدة 3 مواسم مقبلة مقابل مبلغ ضخم جدا وصل إلى 100 مليون جنية.

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وحسب ما ذكرته بعض التقارير الصحفية الإنجليزية فإن رمضان صبحي قد خاض 9 مباريات حتى الآن مع المارد الأحمر قبل أن يرحل عن الفريق ودفع الفريق خلالهم حوالي مليون و600 الف استرليني حوالي 34 مليون جنيه مصري.

وأشارت التقارير إلى أن المباراة الواحده لرمضان صبحي مع الأهلي وقفت على النادي بحوالي 3 مليون و700 ألف جنية.

ومن المتوقع أن يكون الإعلان الرسمي عن انضمام رمضان صبحي إلى نادي بيراميدز خلال الساعات القليلة المقبلة بعد حسم بعض التفاصيل بين الطرفين.