اخبار الرياضه

رياضة | 29 أغسطس موعدا لمباراة ليفربول وآرسنال في كأس الدرع الخيرية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر 29 أغسطس موعدا لمباراة وآرسنال في كأس الدرع الخيرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي ليفربول بطل الممتاز في الموسم المنقضي مع أرسنال بطل كأس الاتحاد الإنجليزي ببطولة الدرع الخيرية على ملعب (ويمبلي) العريق بالعاصمة البريطانية لندن في 29 أغسطس الجاري.

وستقام المباراة التقليدية للموسم الجديد بدون جماهير في ويمبلي، بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة جائحة .

في المقابل، ستقام مباراة الدرع الخيرية لفرق السيدات، التي ستكون الأول منذ عام 2008، قبل مباراة الرجال، حيث يواجه بطل الدوري فريق مانشستر سيتي حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا