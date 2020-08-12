رياضة | رئيس الأهلي يوجه الشكر إلى السيسي ومؤسسات الدولة وقياداتها

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الأهلي يوجه الشكر إلى السيسي ومؤسسات الدولة وقياداتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، على توجيه الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة وقياداتها، خلال كلمته في حفل افتتاح استاد الأهلى مساء اليوم، الذي يستضيف مباريات الفريق الأول لكرة القدم محليًّا وإفريقيًّا في الفترة المقبلة.

وقال الكابتن الخطيب: «أتوجه بالشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة وقياداتها (جيش وشرطة) على دورهم الكبير لمصلحة البلد، والساعات التي نحن فيها اليوم لن تنسينا أن بلدنا مصر تمر بتحديات كبيرة".

وأضاف رئيس الأهلي :" علينا جميعًا أن نقدم كل التحية والتقدير لمؤسسات الدولة جيش وشرطة، لمواجهتها التحديات بحكمة وقوة، وأشكر وزارة الإنتاج الحربي على استاد الأهلي، تلك المنشأة الكبيرة، وهنا لا بد أيضًا أن نتذكر الراحل الوزير محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، رحمه الله».