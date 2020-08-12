رياضة | الخطيب في افتتاح ملعب الأهلي: هذه هي البداية.. ولن ننسى الحلم الأكبر (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الخطيب في افتتاح ملعب الأهلي: هذه هي البداية.. ولن ننسى الحلم الأكبر (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، عن سعادته بافتتاح استاد الأهلي بمدينة السلام، مساء اليوم، تمهيدًا لاستضافة مباريات الفريق الأول لكرة القدم محليًّا وإفريقيًّا، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إجراء العديد من التعديلات على الاستاد، في إطار اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين النادي الأهلي وشركة استادات القابضة.

وقال الكابتن الخطيب، في كلمته خلال حفل الافتتاح:

«الحقيقة أنا سعيد إني موجود معاكم للمرة التانية في فترة قصيرة.. فمنذ أسبوعين كنا بنفتتح قناة الأهلي بعد التطوير.. واليوم بفضل الله سبحانه وتعالى، بنبدأ مشوار الحلم اللي بينتظره كل الأهلاوية، وده مجرد بداية، ولن تنسينا حلمنا الأكبر ببناء استاد الأهلي الذي يمتلكه النادي».