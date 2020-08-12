رياضة | فريق لا يُقهر.. كيف سيكون تشكيل بيراميدز في وجود رمضان صبحي؟

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فريق لا يُقهر.. كيف سيكون تشكيل بيراميدز في وجود رمضان صبحي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح رمضان صبحي نجم هيدرسفيلد تاون المعار للنادي الأهلي على أعتاب الانتقال لصفوف نادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد رفض اللاعب الاستمرار مع القلعة الحمراء في الموسم المقبل، ليُعلن مسئولي الأهلي صرف النظر عن التعاقد معه بشكل نهائي بعد سلسلة من المفاوضات خلال الفترة الماضية.

وأكدت تقارير صحفية أن نادي بيراميدز تقدم بعرض ضخم لضم رمضان صبحي، بلغت قيمته المالية 90 مليون جنيه تقريبًا، بواقع 28 مليون جنيه في الموسم الأول، و30 مليون في الموسم الثاني، و32 مليون في الموسم الثالث.

لعب رمضان صبحي خلال مشواره الكروي مع النادي الأهلي، وستوك سيتي وهيدرسفيلد تاون الانجليزيين، وحقق العديد من الأرقام المميزة خلال مشواره الكروي، وحصد العديد من البطولات رفقة المارد الأحمر، كما مثل المنتخب الأولمبي وتوج معه بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما وقاده للصعود للأولمبياد، كما شارك مع المنتخب الأول بكأس العالم.

كيف سيكون تشكيل بيراميدز بعد انضمام رمضان صبحي؟

ومن المنتظر أن تشهد تشكيلة نادي بيراميدز بعض التغييرات حال اتمام التعاقد مع رمضان صبحي بشكل رسمي، حيث يفضل لاعب الأهلي السابق اللعب في مركز "الجناح الأيسر"، وحال اعتماد انتي تشاتشيتش مدرب النادي السماوي علي طريقة اللعب الذي خاض بها مباراته الأخيرة ضد طنطا (1/4/1/4) يتوقع أن يكون التشكيل كالتالي:

- حراسة المرمي: أحمد الشناوي

- خط الدفاع: محمد حمدي – أحمد أيمن منصور – علي جبر – عمر جابر (أحمد توفيق)

- خط الوسط الدفاعي: نبيل عماد دونجا

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- خط الوسط الهجومي: تراوري - محمد فاروق (محمود حمادة) – عبد الله السعيد – رمضان صبحي

- خط الهجوم: جون آنطوي (الجباس)

أما في حالة الاعتماد على طريقة لعب (4/2/3/1) في وجود رمضان صبحي وحال انتقال أحمد فتحي الظهير الأيمن للأهلي بشكل رسمي للنادي السماوي الموسم المقبل مع وجود الكوكبة المميزة من نجوم الفريق الحاليين يتوقع أن يكون تشكيل الفريق كالتالي:

- حراسة المرمي: أحمد الشناوي

- خط الدفاع: محمد حمدي (أحمد أيمن) - علي جبر - عبد الله بكري - أحمد فتحي (عمر جابر)

- خط الوسط الدفاعي: نبيل عماد دونجا - اريك تراوري (محمد فتحي)

- خط الوسط الهجومي: محمد فاروق (إبراهيم حسن) - عبد الله السعيد - رمضان صبحي

- خط الهجوم: دودو الجباس (جون انطوي)