رياضة | الكشف عن مدة غياب نجم يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن مدة غياب نجم يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، مدة غياب مدافعه الهولندي ماتياس دي ليخت عن الملاعب، بعد خضوعه لعمليه حجراحية نجاحه في كتفه.

وقال النادي المتوج للموسم التاسع توالياً بلقب وقال النادي المتوج للموسم التاسع توالياً بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، إن دي ليخت أمضى عيده الحادي والعشرين الأربعاء وهو يخضع "لجراحة تثبيتية في كتفه الأيمن" في روما، مضيفاً أنها "حققت نجاحاً كاملاً".

وأضاف فريق "السيدة العجوز" الذي يستهل موسمه الجديد في 19 سبتمبر (أيلول) المقبل، أن الوقت المقدّر للتعافي هو ثلاثة أشهر تقريباً.