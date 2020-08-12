رياضة | عاجل - تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف النادي الأهلي اليوم الأربعاء في بيان رسمي عن اتخاذ رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي قراره بالرحيل عن القلعة الحمراء.

وأكد الأهلي في بيانه اليوم أن رمضان صبحي أخبرهم برغبته في الانضمام إلى صفوف نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وأوضح مصدر مقرب من رمضان صبحي أن نادي بيراميدز توصل إلى اتفاق نهائي مع اللاعب للانضمام للنادي في الصيف منذ عدة أيام وكان يتبقى فقط التوصل إلى اتفاق مع نادي هيدرسفيلد تاون وهو ما حدث في الساعات الماضية.

وأشار المصدر إلى أن رمضان صبحي سينضم إلى صفوف نادي بيراميدز بعقد يمتد إلى 3 مواسم مقبلة مقابل مبلغ ضخم جدا يصل إلى حوالي 100 مليون جنية.

ومن المتوقع أن يكون الإعلان الرسمي عن انضمام رمضان صبحي إلى نادي بيراميدز خلال الساعات القليلة المقبلة بعد حسم بعض التفاصيل بين الطرفين.