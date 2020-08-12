رياضة | إدارة استاد الأهلي we السلام بأحدث تكنولوجيا الاتصالات في العالم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إدارة استاد الأهلي we السلام بأحدث تكنولوجيا الاتصالات في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة we "المصرية للاتصالات" عن تفاصيل التجهيزات التي أجرتها شركة "استادات القابضة" صاحبة حقوق إدارة استاد الأهلي - وي - السلام، على الملعب ليظهر بصورة تليق بنادي القرن في أفريقيا.

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وتضم تجهيزات الملعب، تقديم خدمات متطورة تعتمد على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات من خلال البنية التحتية التكنولوجية التي وفرتها الشركة المصرية للاتصالات عبر شبكة حديثة من الألياف الضوئية تتيح للمشجعين استخدام التطبيقات الذكية المختلفة في مشاهدة المباريات ومتابعة تدريبات الفرق وغيرها من الأنشطة والخدمات التي تضاهي ما تقدمه استادات الأندية العالمية.

ويضم مشروع "استاد الأهلي - WE - السلام"، عدة مشروعات عملاقة ومراحل متتالية للتطوير سيتم افتتاحها تباعا، وعلى رأسها مشروع "متحف الأهلي"، والذي يضم جميع الكؤوس والألقاب التي حصل عليها النادي على مدار تاريخه، بجانب ممتلكات نجوم الأهلي التاريخيين، ومجسمات ثلاثية الأبعاد لأهم اللحظات التي مر بها النادي، بالإضافة إلى ماكيت لفروع النادي، ومتحف الشمع والطين الأسواني، وكذا بانوراما الأهلي، لتحكي بنظام تفاعلي تاريخ وبطولات النادي بطريقة الهولوجرام.